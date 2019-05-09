國際財經 中國財經

中美新一輪經貿磋商即將在美國華盛頓舉行，同時美國將於當地周五凌晨起調高中國入口貨物的關稅，市場對於兩國在限期前達成協議並不樂觀，晶片股、科技股和對貿易戰敏感的股份捱沽，美股低開後持續下滑，道指一度急挫超過400點。其後美國總統特朗普稱，收到中國國家主席習近平一封「美好」的信件，市場憧憬中美貿易糾紛降溫，道指一度大幅縮窄至跌不足100點，短線收復超過360點跌幅。

截至本港時間凌晨約零時57分，道指報25794點，跌172點或0.67%，稍早時盤中高位暫見25878點，跌幅只有88點，而早段曾低見25517點，急瀉449點；標普500指數現時報2867點，跌11點或0.40%；納指報7905點，跌37點或0.48%。

中美新一輪經貿磋商即將展開，成為市場的焦點。CNBC報道，國務院副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)晚膳，但不會與美國總統特朗普會面。

另有極佳辦法促成中美達貿協

特朗普在美股中段向記者稱，他另有「極佳」的辦法，推動中美達成貿易協議。而此前，特朗普繼續施壓，批評中國在貿易談判中「破壞協議」；倘若達不成協議，中方將面臨嚴厲的關稅。中國商務部昨日表態，指如果美方關稅措施付諸實行，中方將不得不採取必要反制措施。商務部新聞發言人高峰周四表示，劉鶴率團赴美參加新一輪高級別磋商，展現了中方負責任的態度和推動磋商的誠意，又強調貿易戰沒有贏家，中方已做好充分準備，有決心也有能力維護自身合法權益。

個股方面，英特爾(Intel)預期，未來3年收入及每股盈利僅錄得單位數增長，股價暫挫4.32%，早段曾急滑6.47%。對關稅敏感晶片股受壓，Microchip和英偉達(Nvidia)分別跌逾3%和2%，美光(Micron)更跌逾4%；蘋果都挫1.30%；波音公司則下滑1.45%。油股雪佛龍逆市升2.80%，此前有消息稱該公司不放棄放購阿納達科(Anadarko)，將獲得10億美元分手費，並上調年度股票回購至50億美元。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數22.8萬人，按周減少2000人，預期降至22萬人。美國4月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.2%，符合市場預期，3月為上升0.6%；按年則上升2.2%，稍遜預期的上升2.3%。另外，美國3月整體貿易赤字上升至500億美元，較市場預期為低，當中對華貿易赤字更創出3年新低。

歐洲股市收市亦全線下跌，英國富時100指數報7207點，跌63點或0.87%；德國DAX指數報11973點，跌206點或1.69%；法國CAC 40指數報5313點，跌104點或1.93%；意大利富時MIB指數報20817點，挫386點或1.82%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報61.63美元，跌0.49美元或0.79%；倫敦布蘭特期油暫偏軟，早段曾回落1.37%。