港股直擊 中國財經

內地上月新增貸款差過預期，恒指低開163點，即穿兩萬九，早段跌幅曾縮至112點，見28891，不過中港股市之後跌勢轉急，恒指午後曾插721點，低見28281，最終收報28311，挫692點或2.4%，為3月8日以來收市新低。

北水轉流出17.11億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，工行(01398)淨流入增至4.42億元；招行(03968)有5783萬元淨買；廣發証券(01776)有1600萬元淨流入。相反，中行(03988)有4.07億元淨走；新華保險(01336)有5769萬元淨走；建行(00939)有9937萬元淨走；平保(02318)有8235萬元淨沽；太保(02601)有3696萬元淨走；農行(01288)有2.26億元淨走。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)上日有逾13億淨買，今日則淨流出1.3億元；萬洲(00288)續受壓，有2.86億元淨走。

乘聯會指內地上月乘用車零售量按年或跌18%，車股捱沽，當中上月銷量遜預期的吉利(00175)錄7352萬元北水淨走；廣汽(02238)有4839萬元淨走。

內房方面：融創(01918)全日有2.1億元淨沽；金茂(00817)有2237萬元淨沽。

鐵塔(00788)急挫5.8%，有1.25億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、 騰訊、中行、融創、建行、平保、農行、太保、萬洲及吉利。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、鐵塔、萬洲、融創、新華保險、吉利、廣汽、金茂、廣發証券及招行。