中國財經

人民幣大跌，在岸價(CNY)創4個月的新低，日盤收市跌穿6.82，挫逾500點子，低見6.8280。

人民幣兌美元在岸價收報6.8227，較上日下午4時30分收報6.7716，大挫511點子或0.75%；較晚上11時30分最後成交價6.7831，下跌396點子。

離岸價(CNH)更曾失守6.85，低見6.8511，截至香港時間下午5時47分，離岸價報6.8446，在岸價報6.8237。

官方今日開出的中間價報6.7665，較上日中間價6.7596，下調69點子或0.1%，為2月14日以來新低。

交易員指出，中美談判達不成協議的預期快速升溫，離岸人民幣加速下挫，一度跌破6.85元，在岸客盤購滙需求持續湧出，雖有大行結滙阻攔，人民幣尾段仍一舉跌破6.82元關口，成交量亦走闊，市場料在談判結果公布前人民幣將持續承壓。

另有交易員認為，中美官方層面針鋒相對，市場走向不確定性持續上升；從風險逆轉指標看，短期人民幣貶值壓力也在上升。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴率團赴美開展第11輪磋商，展現了中方負責任的態度，希望美方與中國相向而行，照顧彼此的關切，但同時中國已做好應對各種可能的準備。美國總統特朗普稍早稱，中國在美中貿易談判中「破壞了交易」，如果達不成協議，中方將面臨嚴厲的關稅。

星展集團研究部則預料，一旦中美爆發全面的貿易戰，即美國對全部中國貨品都徵收25%的關稅，人民幣可能跌至接近8的水平。