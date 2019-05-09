中國信通院公布，今年4月，國內手機市場出貨量3653萬部，按年升6.7%，終止連續5個月的跌勢。
期內，智能手機出貨量3479.1萬部，按年升6.5%，佔同期國內手機出貨量的95.2%。上市智能手機新機型34款，按年下降20.9%，佔同期新機型數量的81%。
今年首四個月，國內手機市場出貨量1.13億部，按年下跌6.7%。其中，智能手機出貨量1.05億部，按年跌2.5%，佔同期國內手機總出貨量的88%。
期內上市智能手機新機型132款，按年減少34.3%，佔同期手機新機型總量的79%。
今日 17:00 中國財經
中國信通院公布，今年4月，國內手機市場出貨量3653萬部，按年升6.7%，終止連續5個月的跌勢。
期內，智能手機出貨量3479.1萬部，按年升6.5%，佔同期國內手機出貨量的95.2%。上市智能手機新機型34款，按年下降20.9%，佔同期新機型數量的81%。
今年首四個月，國內手機市場出貨量1.13億部，按年下跌6.7%。其中，智能手機出貨量1.05億部，按年跌2.5%，佔同期國內手機總出貨量的88%。
期內上市智能手機新機型132款，按年減少34.3%，佔同期手機新機型總量的79%。
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