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內地傳媒報道，愛奇藝創辦人兼首席執行官龔宇表示，虛擬實境(VR)會隨着5G的普及變成熱潮。

龔宇稱，VR概念存在多年仍未大規模普及，是多方面的因素所致，其中包括技術、內容及創意上的問題。但從去年下半年到今年，VR開始再度火熱起來，其中一個重要原因是5G試商用今年在中國開始，明年很可能變成大規模的商用。

他表示，VR視頻需要大頻寬，高碼流及低延時，而5G的兩個特點，第一個是大頻寬，第二個是低延時，可以應用在很多場合，VR將來隨着5G的普及會變成熱潮。