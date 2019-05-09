中國財經

A股午後跌幅略收窄，上證指數現跌19點。

上證指數現報2874點，跌19點或0.67%，最低見2845點，挫48點或1.68%，成交1236.76億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8940點，跌61點或0.69%，低見8860點，挫142點或1.58%，成交1454.69億元。

滬深300指數報3628點，挫39點或1.07%；創業板指數報1481點，跌不足1點或0.04%。

各板塊普遍走軟，金融、房地產、鋼鐵、電力、煤炭、有色金屬、石油、化工、水泥股偏軟；半新股則漲2%。