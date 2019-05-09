中國財經

中國商務部公布，決定對原產於美國和歐盟的進口無縫鋼管維持徵收反傾銷稅。目前美國適用的反傾銷稅率為14.1%，歐盟適用的為13%至13.2%。

今年3月6日，中國相關產業申請對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施，進行期終複審調查，並繼續維持反傾銷措施。

商務部審查後認為，該申請符合立案條件，決定立案調查。根據《中國反傾銷條例》的規定，經複審確定終止徵收反傾銷稅，有可能導致傾銷和損害繼續或者再度發生，反傾銷稅的徵收期限可以適當延長。