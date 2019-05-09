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加拿大一個法院周三展開華為副董事長兼財務總監孟晚舟被引渡案的程序性聽證。法官決定押後至9月23日再開庭審理案件。同時，孟晚舟獲准轉至她在溫哥華的另一間豪宅居住。

加拿大卑詩省最高法院在當地時間周三開庭，進行美國司法部此前要求引渡孟晚舟的案件的程序性聽證。

孟晚舟在當地時間早上10時，在兩名代表律師David Martin及Richard Peck陪同下抵達法院聽審，她的丈夫也到庭。在場約有140人聚集，有支持孟晚舟的，也有支持美國引渡她。

控辯雙方開始時，就排期至何時開始正式聆訊展開討論，最初提出的日期是8月15日。孟晚舟的代表律師提到，孟晚舟現在價值500萬加元的住處保安有困難，太多媒體和公眾可以近距離接近她的住所。法官批准孟可以轉至她在溫哥華另一個價值1330萬加元的住宅單位內居住。

孟晚舟的代表律師繼續此前在庭上的辯護理由，指孟晚舟被拘留過程不合法，而有關問題必須在正式的引渡聆訊前先行處理。孟晚舟的代表律師又指出，美國總統特朗普多次談及孟晚舟案件，其言論反映她的被捕是政治炒作。她的代表律師同時要求取得更多關於美國司法部起訴她的案件細節。

法官在中午12時半宣布休庭，9月23日再開庭。

庭後，加拿大華為公司發言人豪斯(Benjamin Howes)發表聲明，指孟晚舟案純屬政治炒作，她本人的權利受到侵犯，加中兩國不涉及伊朗制裁問題。