中國財經

國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，部署推進國家級經濟技術開發區創新提升，打造改革開放新高地；決定延續集成電路和軟件企業所得稅優惠政策，吸引國內外投資更多參與和促進訊息產業發展。

會議指出，目前中國共有219家國家級經開區，生產總值、財政收入均佔全國10%左右，進出口貿易、利用外資佔20%左右，主要指標增速超過全國平均水平，同時還有很大新潛力有待釋放。

會議提出，要支持經開區優化營商環境，推動在「放管服」改革方面走在前列；同時，推動創新發展，經開區要率先將國家科技創新政策落實到位，成效明顯的可加大政策先行先試力度。

此外，要提升開放水平，支持經開區引入民營資本和外資開發營運特色產業園等，鼓勵港澳地區及外國機構、企業、資本參與國際合作園區營運；並促進產業升級，推動「雙創」上水平，鼓勵各類資本投資發展數字經濟。

會議又稱，集成電路和軟件產業是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，決定在已對集成電路生產企業或項目按規定的不同條件分別實行企業所得稅「兩免三減半」(即第一年至第二年免徵、第三年至第五年減半徵收)或「五免五減半」(即第一年至第五年免徵、第六年至第十年減半徵收)的基礎上，對集成電路設計和軟件企業繼續實施所得稅「兩免三減半」優惠政策。