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今日 16:16 中國財經

中國4月出口負增長 貿談生變外貿前景不確定

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受高基數和春節效應退去等因素影響，中國4月出口由升轉降，遠遜市場預期，內需則開始回暖，帶動進口增速升至半年高位。分析人士表示，中美貿易談判近來生變，加劇外貿前景的不確定性。

中國海關總署公布，以美元計價，4月出口按年下跌2.7%，遜於市場預期增長3%；進口則按年增長4%，勝市場預期的下跌2.1%。貿易順差138.4億美元，收窄47.2%。

今年前4個月，以美元計價，出口按年增長0.2%；進口按年下跌2.5%；貿易順差894億美元，擴大26%。

華泰證券宏觀團隊表示，春節過後企業節前搶出口效應消失，而且由於今年春節較早導致的3月錯月效應也消失，故3月當月較高的增速不可持續，預計今年全球經濟仍將維持下行態勢，外需走弱制約出口。

華泰證券稱，展望未來，各種不確定因素仍在，全球貿易需求仍有下行壓力，預計後續出口增速難反彈。受中美談判影響，中國外部環境的不確定性增大，市場也會出現一定的波動。

華泰證券指出，4月進口相比3月有所好轉，得益於去年底以來逆周期調控政策穩住總需求，但隨着中國經濟出現企穩跡象的情況下，逆周期調控政策的力度減輕，可能對未來進口增速有一定制約。

上海證券表示，4月出口回落超市場預期，市場原先認為貿易戰緩和背景下，外貿會延續復甦態勢，但海外經濟增長趨軟導致中國外貿的轉軟。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，當前中國外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻，但中國外貿政策環境長期向好的基本面沒有改變。總的看，中國外貿結構持續優化，動力轉換加快，穩中提質有序推進。

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