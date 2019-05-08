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國務院副總理劉鶴周四訪美，與美國官員繼續貿易談判，據報商務部副部長王受文和副財長廖岷今日先率團到華盛頓。

《華爾街日報》引述消息人士透露，王受文和廖岷周三會預先率團到華盛頓，為貿易談判作準備。

報道稱，中國領導人判斷，談判如果完全破裂可能難以修復，而且會讓中國經濟付出代價，於是推進劉鶴訪問華盛頓一事。據了解談判情況的人士透露，排在議程首位的是，美國要求貿易協議列出一份中國政府必須修改的法律法規清單。

知情人士又稱，中國政府此前反對將這樣一份清單納入貿易協議。但美方認為這對於確保中國兌現結構性改革的承諾至關重要。

美國總統特朗普周日突然發難，本周五開始將2000億美元中國貨關稅，由10%增加至25%。

外電報道，美國對華強硬派近日奪回主導權，若美方堅持周五加徵關稅至兩成半，中國將會即時以報復關稅還擊。

新華社發表評論文章稱，對於中美貿易戰，中國一直都是不願打，不怕打，必要時不得不打。中方做好兩手準備，堅決捍衞國家核心利益和人民根本利益，在原則問題上絕不妥協；另一方面盡最大努力擴大利益交集，爭取實現互利共贏的結果。

《人民日報》發表評論文章指，內地市場大，經濟穩定的基本面沒變，有能力應付任何外部風險和挑戰，經得起外部世界和風吹雨打，亦能沐浴合作共贏的燦爛陽光。