中國財經

A股午後走軟，上證指數跌13點，深成指跌2點。

上證指數現報2912點，跌13點或0.47%，最低見2866點，挫59點或2.04%，成交1736.7億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9086點，跌2點或0.03%，低見8873點，挫216點或2.38%，成交2166.3億元。

滬深300指數報3695點，跌24點或0.67%；創業板指數報1497點，跌6點或0.45%。

各板塊個別發展，煤炭、金融股挫逾1%；鋼鐵、石油、電力、有色金屬股偏軟；化工、房地產、水泥股則靠穩。