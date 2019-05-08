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騰訊(00700)公布，最新上線手遊《和平精英》，將開始「16＋」的試點運行。

根據騰訊健康系統的公安實名校驗結果，年滿16周歲的用戶才可以獲得授權，登錄《和平精英》體驗。同時，16周歲及以上的未成年用戶，在遊戲中仍將受到健康系統的管理，每天限玩2小時。

對於包括「16+」試點在內，騰訊所做的一系列未成年人保護工作，騰訊高級副總裁馬曉軼發布公開信稱，承擔更多社會責任是行業成熟與進步的標誌，希望能為行業探索更有效的未成年人保護方案，這是騰訊在這個時代下應有的責任與擔當。