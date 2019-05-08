中國財經

A股早段跌幅收窄，上證指數現跌18點。

上證指數現報2908點，跌18點或0.63%，最低見2866點，挫59點或2.04%，成交1129.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9076點，跌13點或0.15%，低見8873點，挫216點或2.38%，成交1128.47億元。

滬深300指數報3694點，跌26點或0.7%；創業板指數報1497點，跌6點或0.44%。

各板塊個別發展，煤炭股挫1%；金融、鋼鐵、石油、有色金屬、電力股偏軟；化工、水泥、房地產股則靠穩。