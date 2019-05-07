港股直擊 中國財經 即巿股評

國務院副總理劉鶴落實訪美，中港股市回升逾百五點。恒指高開103點，曾升270點，高見29480點，不過A股曾轉跌，拖累港股下午曾倒跌53點，低見29156，之後商務部公布劉鶴訪美，恒指復升逾200點，收報29363點，升153點或0.52%，重上50天線(29316點)。

北水全日流走降至6.53億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

大摩下調內銀盈利預測，中行(03988)有3.3億元淨走；建行(00939)有1.68億元淨走；工行(01398)有7954萬元淨走。另外，新華保險(01336)有3851萬元淨走；國壽(02628)有2467萬元淨走。相反，平保(02318)有621萬元淨買；太平(00966)有2067萬元淨買。

騰訊(00700)力撐大市，有2.32億元淨買。其他藍籌股方面，吉利(00175)全日錄1.62億元北水淨走；美國業務佔比較重的萬洲(00288)有5336萬元淨走；港交所(00388)有4070萬元淨走。

醫藥股今日領前大市，不過復星醫藥(02196)有1億元淨沽；環球醫療(02666)有4491萬元淨沽。相反，東陽光藥(01558)有2600萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)全日有1.28億元淨沽；中興(00763)有4513萬元淨沽。

其他淨流入較高股份有：宇華(06169)有3326萬元萬元淨入；信義光能(00968)有665萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 中行、太平、工行、騰訊、建行、平保、復星醫藥、融創、吉利及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、信義光能、融創、環球醫療、中興、新華保險、東陽光藥、國壽、港交所及宇華教育。