中國財經

人民幣止跌收升，在岸價(CNY)日盤收升59點子，中段一度升穿6.76關口，高見6.7554。

人民幣兌美元在岸價收報6.7607，較上日下午4時30分收報6.7666，升59點子或0.09%；較晚上11時30分最後成交價6.7622，走強15點子。

離岸價(CNH)則曾跌穿6.79，低見6.7989，截至香港時間下午5時52分，離岸價報6.779，在岸價報6.7645。

官方今日開出的中間價連續第二日下調，報6.7614，較上日中間價6.7344，大幅下調270點子或0.4%，為2月以來新低，創2月12日以來最大下調幅度。

交易員指出，中間價明顯低於市場預期帶動即期滙價走貶，但隨後客盤逢高結滙意願較強，緩和跌勢，且午後受中國副總理劉鶴將訪美消息刺激，人民幣止跌反彈並一度升破6.76元；不過中美貿易談判仍前途未卜，人民幣能否擺脫波動範圍仍需觀察。

另有交易員認為，中美貿易談判變數短期料會施壓人民幣，但目前市場並未明顯感受到談判帶來的實際衝擊，部分客盤仍傾向逢高結滙，而離岸市場表現也更為悲觀，使離岸在岸價差有所拉大。目前滙率仍屬於消息刺激性的短期行情，尚難形成趨勢性的方向。

商務部新聞發言人表示，應美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。