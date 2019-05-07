中國財經

中國據報正計劃整合國有農產品巨頭，將中儲糧的貿易資產轉移至中糧集團旗下。

外電引述知情人士透露，重組將分階段實施，中糧集團還將接管中儲糧的部分油料壓榨產能。政府計劃在明年底前完成重組。

報道指出，整合計劃將讓中糧集團朝着與主導農產品流動的傳統國際商品巨頭相匹敵的目標再邁進一步，同時還會擴大其為中國獲取糧食供應的能力。

根據中國國家糧油信息中心數據，將中儲糧的部分加工能力轉移到中糧集團旗下，可讓中糧集團成為中國最大的大豆壓榨企業。