中國財經

內地股市收揚，上證指數扭轉昨日挫逾半成的頹勢，今日反彈19點，2900點關口失而復得。兩市成交合計縮減逾18%至5381億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開7點，早段反覆靠穩，午後一度倒跌，失守2900點，其後商務部證實國務院副總理劉鶴將赴美參與中美新一輪經貿磋商，消息推動滬指回升，全日收市報2926點，升19點或0.69%，最高見2937點，漲30點或1.06%；最低見2889點，跌17點或0.6%，成交2454.44億元。

深成指亦反覆上揚，重上9000點關口，全日收市報9089點，漲145點或1.63%，最高見9160點，漲217點或2.43%；低見8928點，跌14點或0.17%，成交2926.41億元。

滬深300指數報3720點，升36點或0.98%；創業板指數報1504點，升9點或0.62%。

各板塊幾乎全線走強，房地產股漲逾2%；水泥、電力、化工、煤炭股漲逾1%；石油、鋼鐵、金融、有色金屬股靠穩；僅得酒店旅遊股偏軟。

商務部新聞發言人表示，應美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)的邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，於5月9日至10日(周四至周五)訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。