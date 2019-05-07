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今日 14:17 中國財經

台股升0.83% 收報10987點

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台灣股市扭轉上日挫1.8%的頹勢，今日高收，加權指數收報10987點，升90點或0.83%。

台股今早高開16點，其後升幅擴大，最高見11004點。其中，紡織股漲1.26%，機電股漲1.22%。

分析師指出，台股今日在經歷上日大跌後回穩，主要是跟隨亞太區其他股市的漲勢，因美國雖威脅將關稅升級，但中美料繼續進行貿易談判，並預期續由中國國務院副總理劉鶴率領。

投資者重拾冷靜情緒，推測美國總統特朗普的言論純粹是美方的談判策略，期望兩國最終仍能達成協議，推動大市回穩。

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