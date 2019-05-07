中國財經

市場調研機構IDC公布《中國公有雲服務市場(2018下半年)跟蹤》報告，顯示去年下半年中國公有雲服務市場規模超過40億美元，當中阿里雲的佔市率大幅領先其他對手。

整體市場份額來看，阿里雲份額42.7%，顯著領先於騰訊(00700)的11.8%、中國電信(00728)的7.5%、亞馬遜的7.2%，百度首次躋身前五，市場份額為4.4%。

單從雲服務最底層基礎設施服務市場份額來看，阿里、騰訊、中國電信、亞馬遜和金山雲依然是頭五位，市佔率分別為42.9%、11.8%、8.7%、6.4%和4.8%。