中國財經 即巿股評

貴州茅台(600519.SH)今早逆市向下，更一度跌穿900元(人民幣‧下同)大關，因遭投行降評級及目標價，一度低見893.11元，跌1.4%，新造899.99元，仍跌0.7%，成交金額49.97億元。

投行伯恩斯坦(Bernstein)發表報告，茅台母公司成立的新銷售公司，將承擔茅台旗艦品牌飛天直接銷售，或導致上市公司和少數股東不必要價值流失，故擔心未來發展，更料上市公司收入增長將從2020年開始減緩，故將目標價削16%，由1089元降至916元，評級則從「跑贏大市」，降至「與大市同步」。