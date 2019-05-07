訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:34 中國財經 即巿股評

【異動A股】茅台曾跌逾1%失900關 遭投行降級削價

放大圖片

貴州茅台(600519.SH)今早逆市向下，更一度跌穿900元(人民幣‧下同)大關，因遭投行降評級及目標價，一度低見893.11元，跌1.4%，新造899.99元，仍跌0.7%，成交金額49.97億元。

投行伯恩斯坦(Bernstein)發表報告，茅台母公司成立的新銷售公司，將承擔茅台旗艦品牌飛天直接銷售，或導致上市公司和少數股東不必要價值流失，故擔心未來發展，更料上市公司收入增長將從2020年開始減緩，故將目標價削16%，由1089元降至916元，評級則從「跑贏大市」，降至「與大市同步」。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。