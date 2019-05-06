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畢非德:中美全面爆發貿戰機會微

「股神」畢非德稱，中美貿易戰對全球而言是一件壞事，但兩國全面爆發貿易戰的機會不大，中美關係不會影響巴郡的投資決策。

特朗普:對華貿易每年失3.9萬億



特朗普周日突然在Twitter稱，將把2000億美元中國商品現有關稅由10%提高至25%，並威脅對其餘3250億美元中國商品也徵收25%的關稅。他周一再發文，指美國每年對華貿易損失5000億美元，揚言不能讓情況持續。

道指奪回逾400點失地 收市微跌66點



特朗普在貿易問題對中國發難，道指開市曾插471點，但低位有吸納，尾段曾收窄至跌28點，收市只挫66點或0.25%，收復盤中404點失地；標指回吐0.45%；納指下滑0.50%。蘋果最多挫近4%，收市跌1.54%；費城半導體指數挫1.72%。Caterpillar下滑1.65%；CNBC報道，中國代表團本周仍將前往美國與華府貿談，惟代表團規模「縮水」，未知副總理劉鶴會否率團。

蓬佩奧:伊朗行動趨活躍 區域局勢或惡化



美國國務卿蓬佩奧稱，有跡象伊朗在區內的行動變得相當活躍，區域局勢或惡化。有華府高官稱，正派遣航母和轟炸機特遣隊前往中東抗衡伊朗。

外圍焦點簡訊

￭ 費城聯儲總裁哈克：美國通脹弱勢或屬短暫，聯儲局目前未需改變貨幣政策。

￭ 美滙指數尾段升0.05%，報97.52；避險資產日圓曾升0.7%，尾段回順漲0.21%，每美元報110.86日圓。

￭ 紐約期金升0.2%，收報每盎斯1283.8美元。

￭ 美國10年期債息尾段跌2.3個基點，報2.499厘。

￭ 紐約期油曾挫3.1%，但伊朗傳有意重啟部分核計劃，美國派遣航母到中東抗衡，紐油收市倒升0.5%，布蘭特期油漲0.55%。

￭ 美國國際集團(AIG)首季淨利潤按年跌30.2%。每股經調整盈利勝分析員預測。

￭ 瑞幸咖啡將在美國上市，計劃集資最多5.865億美元。

￭ 德國股市收跌1.01%；法國回落1.18%。英國休市。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7730元，較上周五紐約尾盤跌376點子；盤中曾跌至6.8217元，為16周低位，跌幅1.4%。

【新股追蹤】兌吧暗盤價僅升2%



兌吧(01753)周二主板掛牌，交易資料顯示，暗盤收報6.14元，較招股價微升2.33%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29111點，較恒指收市低水99點。

￭ ADR港股比例指數報29481點，較港高272點。

￭ 勝獅(00716)以現金代價38億元人民幣，出售乾集裝箱製造業務。

￭ Park Hotels & Resorts以作價27億美元，現金加股票方式收購房託基金Chesapeake Lodging Trust。

￭ 中興(00763)在內地發布首款5G手機Axon 10 Pro，採用6.47吋AMOLED螢幕。