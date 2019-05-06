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美國總統特朗普早前在Twitter發表帖文，惹來市場憂慮中美貿易談判可能破裂。不過，CNBC電視台最新報道稱，中國一個經貿代表團本周仍將啟程前往美國，與華府繼續貿易磋商。

CNBC引述消息人士表示，中方派出的代表團規模有所「縮水」，代表團成員人數將比原本計劃的少，只有不足100人。

中方代表團規模或「縮水」

目前未知副總理劉鶴會否一如以往般帶領中方代表團，外界普遍期望中國代表團此行將會敲定中美貿易協議。劉鶴一直擔當國家主席習近平的特使，被視為是中美簽署貿易協議的旗手(the closer)。

報道稱，中美兩國代表團原定本周三將展開貿易磋商，但目前未知有關計劃會否生變。

特朗普於香港時間周一凌晨突然在Twitter貼文，揚言在本周五起將目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

特朗普其後再發帖文，指美國多年來在貿易的損失，每年達到6000億至8000億美元，當中對華貿易便已損失達5000億美元，揚言不能再重蹈覆轍。

中國外交部發言人耿爽稍早時指出，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判，但未有透露劉鶴本周是否會赴美參加經貿磋商。有傳媒引述消息稱，劉鶴或會延遲至周四啟程赴美，翌日便會回國，但強調亦有可能完全取消會談。不過，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，劉鶴本周不太可能前往美國。