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美國華爾街股市周一上演「奇蹟日」，道指早段一度急挫471點，其後輾轉拗腰向上，尾段收窄跌幅至不足100點。CNBC消息稱，中國經貿代表團本周將啟程訪問美國，繼續兩國的貿易談判，消息帶動美股持續收窄跌勢。

美國總統特朗普周日一則推文嚇窒全球股市，市場憂慮中美貿易談判破裂，投資者避險情緒升溫，恐慌指數一度狂飆46%，美股周一大幅低開後，低位有吸納，指數輾轉上行。截至本港時間凌晨約2時48分，道指報26412點，跌92點或0.35%，稍早時即市高位暫見26406點，跌幅只有98點；標普500指數報2932點，跌13點或0.46%；納指報8118點，跌45點或0.56%。

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)狂飆，一度升超過46%，高見18.8，創今年1月底以來最高水平，目前仍升22%，達15.75。

恐慌指數一度狂飆逾46%

美國總統特朗普於香港時間今日凌晨突然在Twitter帖文，揚言在本周五起將目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

特朗普其後再上發文，指美國多年來在貿易的損失，每年達到6000億至8000億美元，當中對華貿易便已損失達5000億美元，揚言不能再重蹈覆轍。

中國外交部發言人耿爽指出，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判，但未有透露中國國務院副總理劉鶴本周是否會赴美參加經貿磋商。有傳媒引述消息稱，劉鶴或會延遲至周四啟程赴美，翌日便會回國，但強調亦有可能完全取消會談。不過，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進則認為，劉鶴本周不太可能前往美國。

有分析認為，特朗普此舉旨在增添貿易談判的籌碼，無意令雙方談判破裂，瑞銀和新加坡銀行均認為，中美貿談破裂的機會約三成左右。

歐盟將對蘋果啟動反壟斷調查

個股方面，蘋果公司遭Spotify投訴，歐盟將正式對蘋果展開反壟斷調查，股價下跌1.46%。Caterpillar因貿談不明朗，股價下跌1.41%，波音亦跌1.38%。不過，醫健保險股UnitedHealth上揚2.97%，暫時為表現最佳的道指成分股，油股雪佛龍反1.61%。

英國脫歐方面，有報道指出，英國首相文翠珊已經就二次脫歐公投進行情景規劃，以防議會強迫她舉行二次公投。消息人士指出，只有在與工黨的協商破裂，同時議會多數支持再度公投，才會考慮這個公投計劃。

德國DAX指數收市報12286點，跌1.01%或125點；法國CAC 40指數收報5483點，跌1.18%或65點；意大利富時MIB指數收報21409點，下瀉1.63%或354點；西班牙IBEX 35指數收報9331點，回落0.84%或78點。

英國周一假期，金融市場休市。

美元兌一籃子主要貨幣滙價變動不大，ICE美滙指數暫升0.06%，報97.53。英鎊顯著回落0.54%，退守至1.3103美元；商品貨幣澳元都受壓，暫挫0.33%，報0.70美元。

外圍油價上揚，紐約6月期油收市漲0.31美元或0.50%，報每桶62.25美元。布蘭特7月期油漲0.39美元或0.55%，收報每桶71.24美元。