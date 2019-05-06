中國財經

人民銀行今早公布，決定從5月15日開始，對聚焦當地、服務縣域的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率，約有1000家縣域農商行可以享受該項優惠政策，釋放長期資金約2800億元(人民幣‧下同)。該行表示，為穩妥有序釋放資金，確保用於擴大普惠信貸投放，此次存款準備金率調整將於5月15日、6月17日和7月15日分3次實施到位。

人行有關負責人表示，此次定向降準着眼於建立政策框架，是推進金融供給側結構性改革的重要舉措，有利於處理好總量和結構的關係，用改革的辦法優化金融供給結構和信貸資金配置，支持中小銀行更好地服務民營和小微企業，加大對實體經濟的支持力度。

人行續稱，此次調整聚焦僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構但資產規模小於100億元的農村商業銀行，對其實行較低的存款準備金率，將明顯增強服務縣域中小銀行的資金實力，促進其降低融資成本，更好地支持民營和小微企業發展。

此次調整後，內地的存款準備金制度將形成更加清晰、簡明的「三檔兩優」基本框架，「三檔」是指對大型銀行、中型銀行、及服務縣域的銀行，設有三個基準檔存款準備金率，「兩優」是指在三個基準檔次的基礎上，還有兩項存款準備金率優惠。

人行指，「三檔兩優」存款準備金制度框架，兼顧防範金融風險和服務實體經濟、特別是服務小微企業，有利於優化結構。此次進一步梳理「三檔兩優」框架，更加簡化了政策體系，對金融機構的引導作用更明確，操作性更強。