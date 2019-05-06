中國財經

人民幣大跌，在岸價(CNY)創逾兩個半月新低，日盤收跌300點子，早段一度逼近6.8關口，低見6.7986。

人民幣兌美元在岸價收報6.7666，較上日(4月30日)下午4時30分收報6.7366，大跌300點子或0.45%；較晚上11時30分最後成交價6.735，走弱316點子。

離岸價(CNH)更曾跌穿6.82，低見6.8218，截至香港時間下午5時54分，離岸價報6.7828，在岸價報6.7636。

官方今日開出的中間價報6.7344，較上日中間價6.7286，下調58點子或0.09%。

交易員指出，美國總統特朗普的意外言論明顯超出市場預期，加上人民銀行意外定向降準，導致部分頭寸止蝕，不過午後不少結滙出手推動跌幅收窄，市場人士稱不排除是監管干預的可能，後續則需要密切關注中美談判的進展，短期人民幣料延續偏空走勢。

另有交易員認為，今日中間價基本沒有對特朗普言論做特別的反應，關注明日中間價的水平，來判斷監管層的意圖；而午後中國外交部回應下一輪中美經貿措施時表示，中方團隊正準備赴美磋商，一定程度緩解貿易戰憂慮，但短期人民幣或繼續面臨壓力。

美國總統特朗普突然在Twitter宣布，本周五(10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

《華爾街日報》稍早引述消息人士稱，特朗普的帖文令中國官員感驚訝，正考慮取消周三(8日)在美國華盛頓舉行的中美下一輪貿易談判。中國外交部其後稱，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判，惟未有透露劉鶴是否會參加磋商。

另外，人民銀行今早公布，決定從5月15日(下周三)開始，對聚焦當地、服務縣域的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率，約有1000家縣域農商行可以享受該項優惠政策，釋放長期資金約2800億元人民幣，全部用於發放民營和小微企業貸款。