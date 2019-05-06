中國財經 國際財經

新加坡銀行指出，隨着美國總統特朗普宣布將上調中國輸美商品關稅，市場風險已增加，預期中美貿易談判有三分之一的機會破裂收場。

美國總統特朗普突然在Twitter帖文稱，周五(10日)起把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，並且威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

新加坡銀行發表評論指，市場推測中國副總理劉鶴本周訪美，將進行兩國最後一輪貿易談判，特朗普最新發出的威脅普遍被視為談判技倆，在劉鶴訪美前向中方施加最大的壓力。該行相信，這看法頗有道理，因美國之前與加拿大及墨西哥進行談判時，也用過類似的強硬招數。

該行表示，貿易不確定性增加肯定影響市場氣氛，因中美兩國政策制定者過去4個多月中的談判一路取得實質進展，對貿易談判的樂觀情緒成為推動股市大幅上升的主要因素。目前要觀察的主要發展是中國到底會繼續、推遲或取消貿易談判，以及美國是否會如特朗普宣稱的將關稅由10%上調至25%。

該行又指，此前受貿易談判樂觀情緒帶動的股市，一如預期將最受影響，包括中港股市，而新興市場滙市亦普遍下跌，離岸人民幣兌美元最多下挫1.3%，為自2016年以來最大跌幅。

該行表示，對美國及除日本外的亞洲股票持中性看法，增持表現落後的日本及歐洲股票，因後者在市場對貿易前景失望時較具防守性。此外，亦維持增持新興市場及成熟市場高收益債的看法，對新興市場看法中性，並減持成熟市場投資級別債券。