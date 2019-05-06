中國財經 時事脈搏

鴻海董事長郭台銘表示，鴻海可以在幾個月內搬到更有競爭力的地方。

已宣布參選台灣總統的郭台銘在記者會上表示，中國需正視中華民國存在的事實，兩岸應該在對等基礎上協商。

早前有傳言北京會要脅把鴻海在中國工廠關掉。被問到鴻海會否被北京綁架，郭台銘回應稱，如果中國因為他要求兩岸平等尊嚴的談判而威脅鴻海關廠的話，該公司可以在幾個月的時間內將產能搬到更有競爭力的地方。

他強調，將以中華民國利益為優先，台灣及中國的產業存在相互依存及互補的關係，兩岸經貿必須正常化。

談及中美貿易爭執，郭台銘預料，中美貿易談判並不會破局，稱貿易戰可能會暫時停止，但兩國競爭不會結束，中國將會開放市場，而美國也會建立自己的供應鏈。

他續說，台灣在中美科技戰中扮演重要角色，而鴻海正重塑美國供應鏈，強化在美國的自動化生產，亦會利用其在墨西哥與美國的既有廠房來應對貿易戰。

被問到鴻海董事長職務交棒時，郭台銘表示，本周五召開董事會將有新的董事名單，只要在名單上的人都有機會。

郭台銘又稱，暫時未有計劃與中國國家主席習近平會面。他亦未談及對「九二共識」及「一國兩制」的立場。

中央社稍早前引述知情人士透露，郭台銘因參選總統，將不再擔任鴻海董事長，傳出目前擔任鴻海集團副總裁暨集團總財務長的黃秋蓮將接班。