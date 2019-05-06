中國財經

中國據報進一步收緊對公司類不良貸款的統計口徑，以提高商業銀行的貸款質量。

外電引述知情人士透露，中國銀保監會近日窗口指導部分全國性商業銀行，要求將逾期60天以上的對公貸款納入不良貸款計算，此前標準為90天。

知情人士稱，收到窗口指導的銀行需在年內達標。四大行自去年已開始將逾期60天以上的對公貸款列入不良貸款。

分析人士預計，今年剩餘時間銀行撥備金額將持續大幅增加。在貿易戰和經濟下行壓力背景下，銀保監會這樣指導是希望商業銀行能更好的反映資產的真實質量，能提前反應貸款風險。