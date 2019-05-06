訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:54 中國財經

銀保監會傳收緊不良貸款統計口徑

放大圖片

中國據報進一步收緊對公司類不良貸款的統計口徑，以提高商業銀行的貸款質量。

外電引述知情人士透露，中國銀保監會近日窗口指導部分全國性商業銀行，要求將逾期60天以上的對公貸款納入不良貸款計算，此前標準為90天。

知情人士稱，收到窗口指導的銀行需在年內達標。四大行自去年已開始將逾期60天以上的對公貸款列入不良貸款。

分析人士預計，今年剩餘時間銀行撥備金額將持續大幅增加。在貿易戰和經濟下行壓力背景下，銀保監會這樣指導是希望商業銀行能更好的反映資產的真實質量，能提前反應貸款風險。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。