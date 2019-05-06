中國財經

中美貿易談判前景惡化，拖累內地股市在五一黃金周假期後復市收挫。上證指數插逾半成，失守3000點大關，創2016年2月以來最大單日跌幅，亦創近兩個半月的新低。市場交投活躍，兩市成交合計較上個交易日增逾32%至6579億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開3.04%，其後跌幅不斷擴大，更一度失守2900點，低見2876點，插201點或6.56%，收市報2906點，挫171點或5.58%，成交3143.37億元。

深成指亦低開低走，失守9000點大關，收市報8943點，插731點或7.56%，最低見8893點，插781點或8.08%，成交3435.75億元。

滬深300指數報3684點，挫228點或5.84%；創業板指數報1494點，插1494點或7.94%。

各板塊全線下挫，電子訊息股瀉逾9%；石油股插8%；化工、水泥、金融、有色金屬股插逾7%；房地產、煤炭、鋼鐵股挫逾6%；電力股亦跌逾5%。

美國總統特朗普突然在Twitter帖文宣布，本周五(10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

《華爾街日報》引述消息人士稱，特朗普的帖文令中國官員感驚訝，正考慮取消周三(8日)在美國華盛頓舉行的中美下一輪貿易談判。

外電引述消息人士指出，中國已指示「國家隊」密切關注股票市場，隨時準備入市維護股市穩定，惟中國證監會對此未有置評。