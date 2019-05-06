訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:11 中國財經

人行定向降準 貿易戰再起出手穩預期

放大圖片

美國總統特朗普突然在Twitter帖文稱，本周將提高對2000億美元中國輸美商品的關稅，而人民銀行在此時宣布定向降準。

人民銀行今早宣布定向降準，決定從5月15日(下周三)開始，對中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率，約有1000家縣域農商行受惠，釋放資金約2800億元人民幣。

分析師表示，人行此次定向降準，一方面是落實此前國務院常務會議有關中小銀行將實施較低存準率，此外中美貿易戰擔憂再度升溫，此時出手亦有穩預期意圖。

招商銀行資產管理部指出，是次比較明顯，和去年4月的降準類似，出於貿易戰消息後宣布的降準，而全面降準短期內不會做。貿易戰擔憂再度升溫後，對經濟預期會有影響，但今年的經濟環境與去年相比不同，一季度出現明顯企穩跡象，短期對經濟的衝擊還不會發酵太嚴重。

路透引述德國商業銀行中國首席經濟學家周浩表示，應是早有預案，中國有達不成貿易協議的預案。他覺得肯定有後續應對手段，這是一個持久戰，反正沒協議不是壞事，有協議也不是好事，中美之爭還會持續。

華泰固定收益團隊稱，政策取向仍是回歸中性，但在複雜形勢下需要兼具靈活性。是次定向降準恰逢中美貿易摩擦事件再次發酵，引發市場對貨幣政策再次寬鬆的預期，但該行仍強調具體工具不重要，重要的貨幣政策取向。此次定向降準也不代表貨幣政策再次轉向寬鬆，而是完善準備金管理框架、結構性引導的工具。

特朗普於美國時間周日早上突然在Twitter推文，向中國發難，揚言在本周五(5月10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。