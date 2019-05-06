中國財經

美國總統特朗普突然在Twitter帖文稱，本周將提高對2000億美元中國輸美商品的關稅，而人民銀行在此時宣布定向降準。

人民銀行今早宣布定向降準，決定從5月15日(下周三)開始，對中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率，約有1000家縣域農商行受惠，釋放資金約2800億元人民幣。

分析師表示，人行此次定向降準，一方面是落實此前國務院常務會議有關中小銀行將實施較低存準率，此外中美貿易戰擔憂再度升溫，此時出手亦有穩預期意圖。

招商銀行資產管理部指出，是次比較明顯，和去年4月的降準類似，出於貿易戰消息後宣布的降準，而全面降準短期內不會做。貿易戰擔憂再度升溫後，對經濟預期會有影響，但今年的經濟環境與去年相比不同，一季度出現明顯企穩跡象，短期對經濟的衝擊還不會發酵太嚴重。

路透引述德國商業銀行中國首席經濟學家周浩表示，應是早有預案，中國有達不成貿易協議的預案。他覺得肯定有後續應對手段，這是一個持久戰，反正沒協議不是壞事，有協議也不是好事，中美之爭還會持續。

華泰固定收益團隊稱，政策取向仍是回歸中性，但在複雜形勢下需要兼具靈活性。是次定向降準恰逢中美貿易摩擦事件再次發酵，引發市場對貨幣政策再次寬鬆的預期，但該行仍強調具體工具不重要，重要的貨幣政策取向。此次定向降準也不代表貨幣政策再次轉向寬鬆，而是完善準備金管理框架、結構性引導的工具。

特朗普於美國時間周日早上突然在Twitter推文，向中國發難，揚言在本周五(5月10日)起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。