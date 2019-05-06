上證指數跌幅進一步擴大至逾5%，深成指與創業板更瀉逾6%。
上證指數現報2905點，挫173點或5.63%，成交1678.03億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9051點，挫623點或6.44%，成交1889.24億元。
滬深300指數報3675點，挫238點或6.09%；創業板指數報1519點，挫104點或6.45%。
各板塊全線下跌，金融股插逾6%；石油、水泥、化工、房地產股挫逾5%；煤炭、有色金屬、電力、鋼鐵股挫逾4%；挫逾3%。
今日 11:02 中國財經
上證指數跌幅進一步擴大至逾5%，深成指與創業板更瀉逾6%。
上證指數現報2905點，挫173點或5.63%，成交1678.03億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9051點，挫623點或6.44%，成交1889.24億元。
滬深300指數報3675點，挫238點或6.09%；創業板指數報1519點，挫104點或6.45%。
各板塊全線下跌，金融股插逾6%；石油、水泥、化工、房地產股挫逾5%；煤炭、有色金屬、電力、鋼鐵股挫逾4%；挫逾3%。
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