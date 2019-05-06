中國財經

中國文化和旅遊部最新綜合測算，今年五一假日期間，全國國內旅遊接待總人數1.95億人次，按可比口徑增長13.7%；實現旅遊收入1176.7億元(人民幣‧下同)，按可比口徑增長16.1%。

當局指出，文化和旅遊市場繁榮超預期，親子、研學等形式的家庭遊成為熱點，拉動文化、休閒、餐飲、鄉村等消費。

其中，文化和旅遊消費額在501至1000元之間的遊客比例最高，為38%，較清明假期提高1.2個百分點；遊客平均外出停留時間為2.25天，較清明假期增長9.5%。