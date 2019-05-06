中美貿易談判惡化，人民幣急挫，在岸價(CNY)逼近6.8，低見6.7986，創1月23日以來新低，現時大跌逾500點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.7941，較上日(4月30日)下午4時30分收報6.7366，挫575點子或0.85%；較晚上11時30分最後成交價6.7350，跌591點子。
離岸價(CNH)更失守6.8，低見6.8218，最新報6.8044。
人民幣兌美元中間價報6.7344，較上日中間價6.7286，下調58點子或0.09%。
今日 09:51 中國財經
中美貿易談判惡化，人民幣急挫，在岸價(CNY)逼近6.8，低見6.7986，創1月23日以來新低，現時大跌逾500點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.7941，較上日(4月30日)下午4時30分收報6.7366，挫575點子或0.85%；較晚上11時30分最後成交價6.7350，跌591點子。
離岸價(CNH)更失守6.8，低見6.8218，最新報6.8044。
人民幣兌美元中間價報6.7344，較上日中間價6.7286，下調58點子或0.09%。
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