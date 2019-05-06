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中國外滙交易中心公布，4月「債券通」共有134家境外機構投資者通過債券通渠道入市，交易量達1169億元(人民幣．下同)，較3月份的1124億元，增長4%。

當月全球投資者持續淨買入中國債券達356億元。

截至今年4月底，「債券通」境外機構投資者數量845家。在「債券通」渠道下，4月迎來首批瑞典和荷蘭投資者，範圍擴展至全球27個國家和地區。

4月日均交易量超過53億元。其中，政策性金融債成交591億元，同業存單成交301億元，分別佔月交易量的51%及26%。