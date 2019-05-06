中國財經

人民銀行主管的中國《金融時報》報道，多數專家認為，進一步推進中小銀行差異化準備金政策基本沒有制度障礙，有望在較短時間內加以實施，而加快民營企業債券發行也面臨着較好的時機。

中國銀行國際金融研究所高級研究員李佩珈指，目前中國中小商業銀行11.5%的存款準備金率在全球仍屬於較高水平，降準有空間，實施結構化的，差異化的較低存款準備金率，是推進中國貨幣政策框架轉型的重要內容。

報道引述業內人士指，中小銀行在資金來源和資金成本仍不具優勢的情況下，持續加大小微信貸業務的投入力度有一定困難，降低這類機構的存款準備金率能有效釋放增量資源，亦有助通過向銀行提供低成本資金來進一步降低企業的融資成本，進而對提升中小銀行服務實體經濟的能力產生積極作用。不過，李佩珈強調，具體出台時機上還需要結合實體經濟發展的需要，既要避免銀行機構惜貸，慎貸，又要避免一哄而上，不顧條件地盲目放貸。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼預測，未來存款準備金率可能會逐步轉向三檔，即大型銀行為第一檔，中型銀行為第二檔，小型銀行特別是縣域農信社，農商行為最低的第三檔。

另外，李佩珈認為，今年債券市場交投活躍，市場利率逐步回落，各類機構配置債券意願較強。未來，需要進一步破除民營和小微企業債券發行中的約束，例如，適度放寬對企業發行債券的限制，完善債券發行的中介配套服務，發展中小企業信用擔保制度，通過擔保提高其企業資質等。