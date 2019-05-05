訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:05 中國財經

首四月75家內房銷售過百億人幣

放大圖片

中國指數研究院公布，內房發展商今年首4個月銷售平穩，75家銷售額突破100億元(人民幣‧下同)。

統計顯示，房企首100名銷售額均值為313億元，超過100億元的房企增加至75家。碧桂園(02007)和萬科(02202)銷售額齊逾2000億元；恒大(03333)、保利發展、融創(01918)銷售額多個1000億元，位列第二陣營，而房企銷售額首100位門檻提升至74.11億元。

另外，碧桂園、恒大、萬科銷售面積為首三位，保利、綠地及融創緊隨其後，部分中西部、長三角區地區房企表現亦出色。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。