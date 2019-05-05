中國財經

中國指數研究院公布，內房發展商今年首4個月銷售平穩，75家銷售額突破100億元(人民幣‧下同)。

統計顯示，房企首100名銷售額均值為313億元，超過100億元的房企增加至75家。碧桂園(02007)和萬科(02202)銷售額齊逾2000億元；恒大(03333)、保利發展、融創(01918)銷售額多個1000億元，位列第二陣營，而房企銷售額首100位門檻提升至74.11億元。

另外，碧桂園、恒大、萬科銷售面積為首三位，保利、綠地及融創緊隨其後，部分中西部、長三角區地區房企表現亦出色。