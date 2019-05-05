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今日 17:41 中國財經

國務院正式發布政府投資條例 7月起施行

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新華社報道，日前，國務院總理李克強簽署國務院令，公布《政府投資條例》，自2019年7月1日起施行。

制定政府投資條例是深化投融資體制改革的重點任務，將政府投資納入法治軌道，既是依法規範政府投資行為的客觀需要，也是深入推進依法行政、加快建設法治政府的內在要求。

《政府投資條例》明確界定政府投資範圍；明確政府投資的主要原則和基本要求；規範和優化政府投資決策程序，確保政府投資科學決策；明確政府投資年度計畫的相關要求；嚴格專案實施和事中事後監管。

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