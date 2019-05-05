中國財經 即巿股評

海通證券發表策略報告，認為上證指數由之前高位3288點以來的調整，性質上是牛市第一波上漲後的回撤，因為估值修復後盈利暫時跟不上。歷史上，牛市第一波上漲後回撤1至2個月、指數跌10%至14%，目前時空和形態都不夠。海通認為，牛市大邏輯沒變，未來休整結束進入牛市第二波上漲需要等基本面接力，籲投資者保持耐心。

海通認為，目前數據再次證明基本面難以接力，市場回撤休整格局已確立。4月製造業PMI為50.1%，比上月回落0.4個百分點，從歷史數據看，2005-2018年這14年中4月的PMI平均值為53.7%，高於3月的53.3%，而今年4月PMI環比低於3月，可見4月經濟數據較弱。今年1至3月工業增加值累計同比較去年略回升，但是觀察短期高頻數據，4月六大集團發電耗煤同比增速為-5.3%，3月為4.2%，歷史上工業增加值同比與發電耗煤同比基本同步，未來工業增加值有再次回落的可能性。

回顧歷史上三輪牛市第一階段後期調整時的量價形態，市場基本上會經歷「下跌-反抽-下跌-縮量盤整」這幾個階段，目前只走出第一個下跌形態，反抽還未出現，全部A股日成交金額依舊在6000至7000億元人民幣，尚未見明顯縮量。

拉長時間看，上證綜指2440點以來牛市的長期邏輯沒變，即牛熊時空周期上進入第六輪牛市、中國經濟轉型和產業結構升級推動企業利潤最終見底回升、國內外資產配置偏向A股等。進入牛市第二階段上漲需要基本面數據支撐，未來2至3個月最重大的是7月中期業績預告和聚焦經濟形勢的中央政治局會議，這些因素可能成為未來觸發調整結束進入牛市第二階段的催化劑。在此之前，市場調整的形態受到一些階段性政策事件的影響，歷史上調整過程中也會反抽，值得注意的催化因素如5月中美經貿高級別磋商進展、5月中旬MSCI調整中國大盤A股納入因數權重等。

海通指，調整期需要重視基本面，偏價值類的公司相對較優，從盈利與估值匹配度來看，銀行與白酒較優。長遠一點，牛市的第二階段是全面爆發期出現主導產業，現在中國進入後工業化時代，重點發展第三產業，科技和消費服務將成為主導產業，而為他們提供融資服務的是券商，所以這次的主導產業是科技和消費服務+券商。