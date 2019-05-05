中國財經 即巿股評

中國五一小長假結束，A股周一復市。中金公司表示，近期全球增長數據好於此前悲觀預期，與此同時市場也在預期政策寬鬆可能會有所減少。綜合考慮估值、盈利前景等因素，認為當前位置不宜悲觀，重點把握結構性機會，港股可能會相對跑贏A股。

中金指，五月份有如下方面值得關注，首先，盈利預期可能開始企穩甚至回升，年初至今的政策寬鬆之後目前效果初步開始顯現，未來不排除盈利預期上修的可能性。第二，中美貿易磋商最後衝刺，可能會在五月份進入尾聲，預計如果中美達成協議，可能也將是中國對外開放進入新階段的標誌性事件。開放促進效率提升、開放促進改革、機制完善，這對中國中長期都是有利的進展。

此外，MSCI提高A股納入比例首批從5%提高到10%將在5月底生效，可能帶來的增量資金約為200億美元左右（主動+被動），預計外資特別是主動型資金偏好的重點反應中國消費升級與產業升級趨勢的優質龍頭。

中金認為，A股經歷此前的調整，市場短期壓力得到一定的釋放、整體估值不高，A股未來展望不宜過度悲觀，結構性機會可能依然積極，重點把握消費升級與產業升級大趨勢（食品飲料、家電、醫藥龍頭、先進製造、汽車及零部件、酒店旅遊、零售、家居等）。港股年初至今大幅落後A股，目前相對估值偏低，且歷來港股市場更重視盈利增長，在市場更加注重盈利的階段，港股整體可能會跑贏A股，結構上看好新經濟、反應消費升級與產業升級趨勢的龍頭標的。