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「股神」畢非德(Warren Buffett)表示，倘若有好項目的話，便會去中國，指有些中國企業很有趣。

一年一度的畢非德股東大會今晚舉行，畢非德和戰友芒格(Charles Munger)周五齊齊現身於會場內。

內地媒體《第一財經》引述畢非德表示，一旦有好的項目就會去中國。被問到目前中國已有很多科技企業在美國上市，他有沒有看上時，畢非德回應稱，有些中國企業很有趣，現在不能透露，過幾年後才會說明。雖然主要投資興趣一直以美國國內為主，但對全球市場也有很多關注，全球至少有幾十個國家的一些公司，都會有興趣投資。

被問到最近原油價格是否會飆升，畢非德表示，有一段時間對中國的原油市場有很大的投入，讀過中國石油財報一次，然後就投進很多資金，而且取得很大成功，始終關注這個領域內有什麼投資機會，可能會在某個時間點再投入，但現在的市場確實也不能完全保證何時會再這樣做。

巴郡於2002年以4.88美元一股，買入中石油1.3%的股權，2007年賣出時大賺40億美元。

對於可口可樂傳出有可能開發含大麻成分的飲料，畢非德表明不會因此拋售股權，而且亦不會向可口可樂公司提出不應該推出此類飲料的建議。

談及電動汽車、無人駕駛汽車等方面，畢非德表示，尚未特別關注這一領域，但意識到這一領域的迅速發展。世界不斷地在發生變化，有一些會促使其改變投資策略，有一些則不會。

針對巴郡買入亞馬遜股票，被視為其進一步介入科技股投資，畢非德坦言，亞馬遜是他看到的最能夠給人帶來驚喜的公司，「傻瓜才不買」，又稱這是巴郡兩位投資經理的決定，他事先並不了解此投資詳情，但不認為他們投錯了。

另外，畢非德指出，誰也沒有預料到目前的經濟環境，沒有一本經濟學教科書能幾千年以來一直沿用，強調失業率處於一代人以來的最低位，但通脹和利率並沒有上升。同時，美國政府繼續入不敷出。

畢非德續稱，這些狀況在長期內是不可持續的，認為就財政和貨幣政策以及其他各種政治因素而言，目前的狀況不可能存在，雖然不知道什麼時候會改變，也不知道會變到什麼程度，但相信它會改變，如果不採取其他措施，就不可能繼續做到這一點。