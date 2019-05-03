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畢非德:對蘋果最新季績感到滿意

「股神」畢非德接受媒體訪問表示，旗下巴郡無改變蘋果公司持倉，對蘋果最新公布的季度業績感到滿意。

特朗普:中美貿易談判進展很好



美國總統特朗普稱，美中貿易談判進展很好；副總統彭斯表示，華府堅持要求北京推行貿易結構改革，並將關稅與貿易協議執行機制掛鈎。

彭斯:美通脹仍處低位 儲局應考慮減息



彭斯接受媒體訪問稱，美國通脹仍處於低位，聯儲局應考慮減息。白宮經濟顧問庫德洛亦抱類似看法。

美4月非農業新增職位26.3萬個 勝預期



美國4月非農業新增職位26.3萬個，遠高於預期19萬個；失業率3.6%，創1969年以來新低。不過，平均時薪增長遜預期。

道指收市漲197點納指創新高 亞馬遜飆逾3%



美國就業數據佳，道指一度飆227點，收市漲197點或0.75%；標指揚0.96%；納指創收市新高升1.58%。獲巴郡首度買入股份的亞馬遜漲3.24%；高通、英特爾和微軟都升逾2%。

焦點簡訊

￭ 美國聯儲局多名地方官員發表言論：克拉里達形容通脹平穩，暗示不宜減息刺激經濟；埃文斯說，若經濟走軟局方可能需減息，對通脹持續疲軟感擔憂；布拉德認為利率偏緊、通脹低得令人不安；梅斯特料今年經濟增2%至2.5%，現時利率大致中性；卡普蘭稱勞動力市場缺人。

￭ 美國ISM 4月服務業指數跌至55.5，為近兩年低，遜預期。Markit服務業PMI終值53，創逾兩年低。

￭ 美滙指數尾段跌0.37%，報97.47；美元兌日圓挫0.37%，兌歐羅跌0.3%。

￭ 紐約期金收市升9.3美元或0.7%，報每盎斯1281.3美元。

￭ 紐約期油升0.2%，收報每桶61.94美元；布蘭特期油漲0.1%。

￭ 英國股市收升0.40%；德國漲0.55%；法國揚0.18%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7354元，較周四紐約尾盤漲101點子。

￭ 夜市期指收報30020點，較昨日恒指收市低水62點。

￭ ADR港股比例指數報30233點，較港收市高152點。