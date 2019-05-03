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今日 10:41 中國財經

郭台銘:沒我鴻海比過去更好

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正在美國訪問的台灣鴻海董事長郭台銘表示，他要「退出江湖」，換個跑道，但「一個沒有郭台銘的鴻海富士康集團，會做得比過去更好。」

台灣媒體引述郭台銘稱，雖然鴻海是從他個人想法開始，但現在他要轉換跑道了，鴻海富士康集團人才濟濟，相信一定會讓大家看到一個沒有郭台銘的鴻海富士康集團，會做得比過去更好、更棒，而且會做得世界領先。

他說，集團少了郭台銘，但工作持續有人接棒，而且做得比他在的時候還要更好。

郭台銘又再呼籲北京政府，給予台灣一些國際生存的空間。

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