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今日 16:12 中國財經

美銀美林料內地豬肉價續升推高通脹

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美銀美林發表報告，估計內地豬肉價格將進一步上漲，並於今年底至明年初見頂，按年升幅將近50%，並帶動中國居民消費價格指數(CPI)上升。不過，該行認為，CPI上升不太可能令人民銀行收緊貨幣政策。

報告稱，自非洲豬瘟爆發後，中國的豬肉價格猛漲。農業農村部亦已預警，生豬價格於第四季有可能突破2016年的歷史高位。美銀美林認為，這可能只是豬肉價格上升周期的開端，豬肉供應在今年餘下時間至明年將愈趨緊張。雖然豬肉進口中國將因此增加，惟可能仍不足以填補當中的需求缺口。

該行預測內地豬肉價格，於今年底至明年初的按年升幅約50%，因屆時豬肉生產將最為受壓，而季節性需求也較大。

美銀美林又表示，豬肉價格佔CPI增幅比重約2.6%，而肉價上升50%對CPI增幅的直接影響可能達130點子。此外，豬肉價格上升也可能對其他肉類及家禽價格產生溢出效應。如果把這點考慮在內，則豬肉價格上升對今年全年CPI增幅的影響將達90點子。

此外，財政部今年4月起下調增值稅稅率，該行估計，增值稅減免將令今年4月至明年3月間的CPI升幅下調約20至30點子。考慮到豬肉價格上升及增值稅下調的影響，該行將中國今年CPI按年增長預測由原來的1.6%調高至2.4%；第二至三季CPI增長料達2.5%至2.6%，第四季將進一步升至2.8%。

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