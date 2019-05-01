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白宮幕僚長:中美兩周內必解決貿易談判

美國白宮幕僚長馬爾瓦尼稱，無論如何，總統特朗普政府與中國將於未來兩周內解決貿易談判。此外，國務委員兼外長王毅稱，中美多輪高級別磋商取得許多積極進展。

特朗普議息期間批儲局 籲降息100基點



美國聯儲局周二開始一連兩日議息，特朗普在議息期間透過Twitter帖文批評局方利率政策，呼籲儲局減息100個基點，實施大規模量化寬鬆。

蘋果Q2每股盈利勝預期 iPhone銷售降



蘋果第二財季每股賺2.46美元，高於預期2.37美元，營業銷售額也較分析員預計多。集團將增加回購最多750億美元股票。蘋果股價市後時段升逾5%。

科企拖跌納指 標指續創收市新高



谷歌母公司Alphabet季度業績差，股價收市急滑7.5%；蘋果業績前亦跌1.93%，拖累納指收市跌0.81%，盤中曾挫1.36%；道指也一度跌134點，不過，麥當勞、輝瑞和默克藥廠業績理想，默克與輝瑞都抽高逾2.5%，支撐道指收市倒漲38點；標指回升0.1%，連續第三個交易日創收市新高。

外圍焦點簡訊

￭ S&P Case-Shiller 20大城市樓價指數2月按年升3%，遜預期，為2012年9月以來最低增長。全國房地產商協會公布，待完成房屋交易3月升3.8%，遠勝預期。芝加哥PMI指數4月跌至52.6。

￭ 歐洲經濟有佳音，歐羅尾段升0.28%，報1.1217美元。美滙指數報97.51，跌0.35%。

￭ 弱美元推高金價，紐約期金漲0.3%， 收報每盎斯1285.7美元。

￭ 布蘭特期油升1.1%，收報每桶72.8美元；紐約期油漲0.7%。

￭ 美國參議院民主黨領袖舒默稱，特朗普同意基建撥款2萬億美元。

￭ 默克(Merck)首季盈利按年增2.96倍。輝瑞(Pfizer)多賺9.07%，每股收益勝預期。

￭ 股神畢非德旗下巴郡承諾向西方石油公司注資100億美元，協助其在Anadarko爭奪戰中勝出。

￭ 通用汽車第一季盈利按年升1.06倍。通用電氣每股盈利勝預期。

￭ 英國股市收跌0.30%；德國升0.13%；法國漲0.10%。

MONTARA加推128伙



會德豐地產將軍澳MONTARA加推4號價單128伙，價單平均實用呎價19649元；折實實用呎價13191至18129元，平均呎價15426元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29478點，較恒指收市低水221點。

￭ ADR港股比例指數報29734點，較港收市高34點。

￭ 富力(02777)第一季盈利按年大跌41.92%。

￭ 北京汽車(01958)首季盈利按年跌22.77%。

￭ 消息：海通證券(06837)旗下海通恆信國際租賃，下周開展香港上市前工作，料集5億美元。

￭ HMV(08078)預期9個月將虧損約12億元。