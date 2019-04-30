中國財經

五一黃金周假期前夕，A股在4月最後一個交易日上揚。上證指數終止連跌3日，收升15點。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減逾23%至4966億元(人民幣‧下同)。

總結本周兩日市，滬指累計跌0.26%，連跌兩周，累計跌192點或5.88%。本月滬指跌0.4%，終止連續3個月的升勢。

上證指數今早低開9點，其後反覆靠穩，收市報3078點，升15點或0.52%，最高見3088點，升25點或0.85%；最低見3052點，跌9點或0.32%，成交2254.98億元。

深成指亦低開高走，收市報9674點，升52點或0.54%，最高見9730點，漲108點或1.12%；低見9573點，跌49點或0.51%，成交2710.59億元。深成指4月累跌2.35%。

滬深300指數報3913點，升12點或0.33%；創業板指數報1623點，升8點或0.51%。

各板塊普遍向好，有色金屬股漲逾2%；電力、房地產股漲逾1%；鋼鐵、煤炭、化工、水泥、石油股靠穩；金融股則偏軟。

國家統計局公布，4月中國製造業採購經理指數(PMI)回落至50.1，比上月回落0.4個百分點，遜於市場預期的50.5。財新4月中國製造業PMI亦降至50.2，較上月回落0.6個百分點，遜於市場預期。

中國明日起至周六(5月1日至4日)為五一勞動節黃金周假期，金融市場休市，至下周一(5月6日)復市。