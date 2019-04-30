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今日 14:16 中國財經

A股午後轉跌 石油股挫逾1%

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A股午後由升轉跌，上證指數現跌1點，深成指跌17點。

上證指數現報3060點，跌1點或0.05%，最低見3052點，跌9點或0.32%，成交1814.11億元(人民幣．下同)。

深成指現報9604點，跌17點或0.19%，低見9573點，跌49點或0.51%，成交2196.74億元。

滬深300指數報3893點，跌6點或0.16%；創業板指數報1611點，跌4點或0.27%。

各板塊個別發展，電力、有色金屬股漲逾1%；房地產、鋼鐵股靠穩；石油股則挫逾1%；金融、水泥、化工、煤炭股偏軟。

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