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今日 14:12 中國財經

台股高收0.26% 止兩連跌

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台灣股市高收，加權指數收報10967點，升28點或0.26%。

台股今早高開6點，其後在窄幅水平上落，尾段升幅擴大，高見10978點，終止連續兩日走軟。其中，造紙股漲1.16%，金融股升0.48%。

分析師指出，台股今日反覆靠穩，主要是跟隨隔晚美股標指和納指連續兩日齊創收市歷史新高，因美國消費數據強勁，同時財長努欽亦暗示中美下周後期或能達成貿易協議，加上美國企業季績暫時整體表現不俗。

不過，市場預期聯儲局本周議息按兵不動，以及內地股市進入五一長假期前夕，投資者觀望氣氛濃厚，抑制大市升勢。

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