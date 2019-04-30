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今日 11:28 中國財經

萬鋼:提升自主研發 促進新能源車發展

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全國政協副主席、中國科協主席萬鋼表示，要加強新能源汽車自主研發能力，促進產業健康發展。

萬鋼指出，「一帶一路」建設、京津冀協同發展、鄉村振興戰略實施為新能源產業發展提供更廣闊的發展空間。企業要積極融入國家戰略，優化產業布局，延伸產業鏈條，完善創新體系，在服務國家戰略發展中實現更大作為。

他又稱，把安全作為最關鍵的指標，進一步提升電池、電機、電控等核心技術，加大對燃料電池發動機的研發力度，加快能源動力技術轉型升級，着力攻克基礎材料、核心技術和關鍵部件難關。

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