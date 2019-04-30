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今日 11:10 中國財經

財政部:9月底前完成全年新增債券發行

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財政部提出，各地應當合理把握發行節奏，切實加快債券發行進度，6月底前完成提前下達新增債券額度的發行，爭取在9月底前完成全年新增債券發行。

財政部指出，地方財政部門應當根據資金需求、地方債券到期情況、債券市場狀況等因素，統籌資金需求與庫款充裕程度，科學設計債券發行計劃。

此外，進一步提升地方債券發行定價市場化水平、科學確定地方債券期限結構、完善地方債券訊息披露，推出地方債券櫃枱發行、加強地方債券資金撥付管理、規範地方債券發行現場管理，以及及時報送發行情況。

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